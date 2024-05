Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 06 spre 07 mai a.c., in jurul orei 02:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Leordeni au depistat un tanar de 24 de ani, din Cateasca, care conducea un autoturism pe DJ 702G, pe raza localitații de domiciliu, iar din verificarile efectuate in bazele de date ale Poliției Romane…

- La data de 29 aprilie, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Moinești au intervenit intr-un caz de conducere sub influența alcoolului in comuna Balcani. Un barbat in varsta de 37 de ani a fost depistat in flagrant delict in timp ce conducea un autoturism. Testarea cu aparatul etilometru a relevat o valoare…

- La data de 27 aprilie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Bacau au depistat pe DN2-E85, in afara localitații Cleja, un barbat de 30 ani, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 143 km/h. Totodata, cel in cauza a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 0,18 mg/l alcool pur in aerul…

- La data de 23 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Podu Turcului au depistat in flagrant delict, un barbat din comuna Rachitoasa, in timp ce conducea un autoturism fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fiind testat cu aparatul etilotest s-a…

- Un adolescent de 17 ani este cercetat penal dupa ce a fost depistat in trafic conducand fara permis, sub influenta alcoolului, un ATV neinmatriculat. Lucratori ai Sectiei 1 Politie Rurala Baneasa au depistat un minor, de 17 ani, care a condus un ATV pe strada Bucurestii Noi, din comuna Rasova, fara…

- La data de 08 martie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Moinești au depistat in flagrant delict, un barbat de 62 de ani, in timp ce conducea un autoturism in comuna Berești-Tazlau, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest…

- La data de 14 februarie a.c., polițiștii Compartimentului de Ordine Publica Bacau au depistat in trafic, un tanar de 17 ani, in timp ce conducea un autoturism cu numere de inmatriculare provizorii, in comuna Hemeiuș. Din verificarile efectuate in baza de date a reieșit ca, cel in cauza nu deține permis…

- La data de 07 februarie a.c., in jurul orei 23:45, o patrula de siguranta publica din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau, in timp ce isi desfasura atributiile de serviciu pe strada Mioritei din localitate a depistat un conducator auto sub influenta bauturilor alcoolice. Barbatul de 57 de ani, din Bacau…