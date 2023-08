Stiri pe aceeasi tema

- La data de 31 iulie a.c., in cadrul cercetarilor efectuate intr-un dosar penal de furt, politistii Biroului de Investigatii Criminale au identificat un barbat, de 53 de ani, din Suseni, judetul Mures si un altul, de 49 de ani, din Reghin, banuiti de comiterea faptei. Barbatul de 53 de ani a fost depistat…

- Marți, 25 iulie, in jurul orei 18:30, polițiștii Formațiunii Rutiere din Mioveni au depistat in trafic un barbat in varsta de 28 de ani, localnic, care conducea un ATV pe bulevardul Dacia din oraș, dar nu era deloc in regula. Citește și: Se inchide Piața Ceair din Pitești. Care e motivul In urma verificarilor,…

- Polițiștii Biroului Rutier au depistat un barbat in varsta de 49 de ani, din Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii, care se afla la volanul unui autoturism pe strada Gheorghe Șincai din Pitești, dar care, din verificarile efectuate in baza de date, nu are permis auto internațional, neavand, deci,…

- "Un echipaj de politie din cadrul Serviciului Rutier Bacau a depistat, pe DN 2-E 85, in afara localitatii Dumbrava, un conducator auto de 47 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe autostrada A7 cu viteza de 204 km/h. Barbatul a fost sanctionat contraventional de politisti cu amenda in valoare…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit la „Interviurile Digi24.ro” despre lucrarile la drumurile expres și autostrazile aflate in lucru. El a afirmat ca, pana la finalul anului 2024 se vor da in circulație cate 100 de kilometri pe an. De altfel, el a mers mai departe și a spus ca „la anul…

- Incidentul a avut loc sambata dimineata, intr-un bloc situat pe strada Trandafirilor din Pitesti, relateaza News.ro.Potrivit reprezentanților ISU Arges, echipajele medicale au fost solicitate sa intervina in cazul unui copil de 13 ani, „posibil cazut” de la etajul al doilea al blocului. In momentul…

- Autoritațile responsabile au prezentat imagini din locul in care incepe prima traversare a Carpaților pentru un tunel de autostrada.Lucrarea de arta va fi realizata pe secțiunea 4 - Țigveni-Curtea de Argeș, a tronsonului dintre Pitești și Sibiu din autostrada A1.Este vorba despre un…

- Detinutul care vineri dupa amiaza a evadat dintr-o sectie exterioara a Penitenciarului Ploiesti, sarind peste un gard al unitatii de detentie, a fost prins sambata noaptea, anunta Politia judeteana Prahova, potrivit News.ro. Acesta se afla in zona Garii de Vest din Ploiesti.