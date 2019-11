Principalele motive pentru hranirea cu lapte praf a bebelusului

Stiri pe aceeasi tema

- In primul mandat de președinte al Romaniei, Klaus Iohannis a blocat capturarea Romaniei de catre PSD, punand bazele ”Romaniei normale”. In urmatorii 5 ani, președintele Klaus Iohannis va construi ”Romania normala”, alaturi de Guvernul PNL. Klaus Iohannis are experiența necesara și stie ce are de facut…

- O firma din Turda care distribuia la Buzau produse in cadrul programului guvernamental Lapte si corn s-a retras in urma numeroaselor sesizari privind nereguli constatate la cele doua produse. De altfel, Consiliul Judetean, organizatorul licitatiei, a notificat firmele din program si le-a cerut sa…

- Un scandal imens a izbucnit in judetul Valcea, dupa ce parintele unui elev a postat pe o retea de socializare imagini cu cornuri mucegaite, in cadrul programului „Lapte si corn“. Primele cazuri au fost semnalate in municipiul Ramnicu Valcea.

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, modificarea Codului fiscal in sensul scutirii de la plata unor impozite locale a persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din...

- Iata care sunt cele mai mari 10 greseli pe care parintii le fac si cum sa le eviti ... 1. Dormi cu bebelusul in pat E mult mai usor sa iti hranesti la san bebelusul la 2 noaptea sau sa ii dai biberonul sau sa il strangi la piept si sa ii schimbi scutecul atunci cand el este langa tine. Insa ai…

- Intrebati ce i-ar spune unui tanar care se gandeste sa plece din tara, cei mai multi respondenti (61,2-) i-ar transmite ca nu este o decizie buna, in timp ce 33,9- i-ar sugera exact opusul – ca este o decizie buna sa plece definitiv din Romania. De asemenea, intrebati "care credeti ca este principalul…