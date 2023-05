Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai importante piete de capital europene au inchis miercuri in scadere, deoarece investitorii au analizat cele mai recente date privind inflatia din SUA si modul in care acestea ar putea afecta politica monetara a Rezervei Federale a SUA, transmite CNBC.Indicele paneuropean Stoxx 600…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,5%, iar toate bursele majore si majoritatea sectoarelor au fost in teritoriu negativ. Actiunile companiilor producatoare de alimente si bauturi au condus pierderile, cu un declin de 1,4%. In schimb, actiunile tehnologice au contrazis tendinta descendenta…

- Un republican de top din Senatul SUA i-a cerut marti presedintelui Joe Biden sa accepte planul partidului sau de a reduce cheltuielile, sau sa faca o contraoferta, in timp ce un democrat cheie a subliniat necesitatea unei cresteri ”curate” a plafonului datoriilor, care ar necesita sprijinul republican…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,4%. Indicele bancar a avansat cu 1,3%, investitorii urmarind rezultatele financiare raportate de bancile din SUA, in timp ce actiunile din minerit au crescut cu 1,4%, dupa ce economia Chinei a crescut peste asteptari in primu ltrimestru, cu 4,5%…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in declin cu 1,4% si aproape toate sectoarele au inregistrat scaderi. Pietele si-au redus usor pierderile dupa ce presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, le-a declarat liderilor UE ca sectorul bancar din zona euro este rezistent datorita…

- Oficialii administratiei Biden au lucrat in weekend pentru a evalua impactul prabusirii SVB Financial Group, banca axata pe startupuri din sectorul tehnologiei, cu o atentie deosebita asupra sectorului capitalului de risc si bancilor regionale, au spus sursele. Anterior, secretarul Trezoreriei SUA,…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,5%, dupa ce cazuse in teritoriu negativ in timpul diminetii. Actiunile companiilor din sectorul alimentelor si bauturilor au condus castigurile, cu un avans de 1,8%, in timp ce titlurile bancilor au scazut cu 0,8%. Inflatia totala…