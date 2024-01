Principala solicitare a fermierilor - Să nu se mai permită importul de produse ucrainene: Tranzit, nu importuri Asociatia agricultorilor din Romania (AAC), formata din 3 organizatii a adresat presedintelui Romaniei, premierului si ministrului agriculturii o scrisoare deschisa in care solicita crearea unor conditii de supravietuire inaintea prelungirii scutirii de vama a produselor ucrainene - a comunicat duminica portalul agrointel.ro. Vezi și: Romania cere demisia comisarului european pentru Agricultura: Este o premiera in Consiliul de Ministri In document se cere ca interesele agricultorilor romani sa fie validate in cadrul urmatoarei sedinte a Agrifish de la Bruxelles care va avea loc marti… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul Guvern de la Varsovia a obtinut concesii din partea Uniunii Europene, in cadrul eforturilor sale de a limita exporturile de alimente ucrainene, iar comisarul european pentru comert a declarat pentru Financial Times ca Bruxelles-ul va controla intrarile de produse agro-alimentare daca acestea risca…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose ii acuza pe liberali ca au votat in Parlamentul European in favoarea unui proiect care "risca sa arunce in aer" agricultura și securitatea alimentara din Romania.

- “In urma intalnirii cu domnul ministru al Finantelor, declaram ca nu s-a ajuns la niciun acord, motivand legislatia europeana. Prin acorduri asumate de Romania la Comisia Europeana, nu s-au gasit solutii pentru reducerea cheltuielilor bugetare in toate domeniile. In concluzie, protestul nostru va continua…

- Protestul transportatorilor și al fermierilor din aceste zile a scos in evidența, cel puțin in prima faza, ruptura care exista in randul agricultorilor, dar și reticența autoritaților de a discuta cu niște oameni care nu fac parte din forme asociative. Fermierii neafiliați arata, insa, cu degetul catre…

- Comisarul european pentru Agricultura, polonezul Janusz Wojciechowski, se opune unei eventuale extinderi a regimului de liber export din Ucraina catre UE. Wojciechowski considera ca o oferta excesiva de marfuri agricole, in primul rand, venite din Ucraina ar putea conduce la o criza pe piața, ceea ce…

- Ministrul agriculturii și dezvoltarii rurale, Florin Barbu, a reacționat, vineri, la acuzațiile PNL ca oficialul PSD ar fi schimbat poziția Romaniei privind aprobarea noilor tehnici genomice (NGT) propuse de Comisia Europeana in creșterea culturilor agricole, din „interese marunte”. Barbu spune ca se…

- Ambasadorul Romaniei la Viena, Emil Hurezeanu, a declarat intr-un interviu pentru TVR ca este optimist in privința aderarii Romaniei la Schengen in perioada urmatoare, fara sa poata oferi insa un orizont concret.„Cred ca Austria are un interes acum sa nu se mai individualizeze intr-un refuz, intr-un…

- Guvernul vrea sa amane pana in 2026 majorarea contribuției la Pilonul 2 de pensii private, potrivit unui draft de ordonanța de urgența. De asemenea, se elimina finanțarea de 15% pentru Educație. Recent, Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a transmis ca după 15 ani de funcționare…