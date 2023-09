Prin porturile românești au fost tranzitate 30,6 milioane de tone de mărfuri Transportul de marfuri prin porturile romanești se menține la nivel ridicat, dupa ce in 2022 a fost inregistrat cel mai mare volum de marfuri din ultimii ani, de 75 milioane tone, in primele șase luni ale acestui an fiind tranzitate 30 milioane de tone. Razboiul din Ucraina a determinat o creștere fara precedent a volumului de marfuri care tranziteaza porturile romanești, creșterea cea mai importanta fiind inregistrata in „transportul internațional de marfuri”, in timp ce „transportul național de marfuri”, adica in beneficiul companiilor romanești, este in scadere. Concluzia este ca porturile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Criticarea lentorii contraofensiveei inseamna scuiparea in fata a soldatului ucrainean care-si sacrifica viata”, a denuntat Kuleba la oreuniune a ministrilor de Externe ai Uniunii Europene (UE), la Toledo, in Spania. ”Le sugerez tuturor celor care critica sa taca din gura, sa vina in Ucraina si sa…

- Hunedoreanul Alexandru Balika, in varsta de 25 de ani, a comandat, marti, de Ziua Marinei Romane, vedeta fluviala 142 care s-a luptat cu o vedeta blindata de artilerie din Braila, in cel mai important exercitiu de pe Dunare gazduit in ultimii ani de Tulcea, cu prilejul sarbatorii Sfintei Marii, potrivit…

- Peste 53% dintre romanii care iși vor petrece concediul in strainatate in aceasta vara au ales ca destinație țari precum Grecia, Bulgaria și Turcia, iar aproape 56% au ales ca mijloc de transport autoturismul personal, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar…

- In 2022, producția combinata a UE recoltata de moskmeloni, pepeni verzi, capșuni, piersici și nectarine a fost de 8,6 milioane de tone, ceea ce reprezinta o scadere de 6,3 % la nivel in 2021 (9,2 milioane de tone). Aceasta scadere s-a datorat scaderii producției de moskmeloni (-9,5 % in 2022) și de…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a organizat, in perioada 10 – 21 iulie 2023, cea de-a 6-a ediție a Școlii Internaționale de Vara JASSY (a Journey through life and hArd sciences, economicS, Social sciences and the tourism industrY), la care au participat 90 de cursanți din Austria, Belgia,…

- O firma care comercializeaza produse chimice pentru agricultura, inființata in 2020, a ajuns la o cifra de afaceri de 70 de milioane de euro in 2022, arata Ziarul de Iași.Potrivit sursei citate, de la o cifra de afaceri de 121,2 mil. lei (24 mil. euro) in 2021, firma ieseana Fertil Star a…

- Destinatiile de top ale romanilor sunt Egipt (51%), Turcia (35%), Tunisia (10%), Spania (2%) si Grecia (2%), potrivit unui tur-operator ucrainean intrat recent pe piata din Romania, informeaza Agerpres.De la lansarea Join UP! Romania, aproximativ 15.500 de turisti si-au petrecut vacanta prin serviciile…

- In conditiile in care Rosselhozbank este sub regimul sanctiunilor, demersul are ca scop salvarea acordului ce asigura transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, in privinta caruia Moscova da tot mai multe semnale ca nu va mai accepta prelungirea lui dupa data de 17 iulie, cand expira. Rusia a…