Primul vaccin ARNm dezvoltat în Africa folosește date Moderna Afrigen Biologics din Africa a folosit secvența disponibila public a vaccinului ARNm COVID-19 de la Moderna pentru a dezvolta propriul vaccin. Testele pe oameni ar putea incepe la sfarșitul acestui an. O companie sud-africana și-a facut propriul vaccin impotriva COVID-19, potrivit directorilor sai. Acesta a folosit datele Moderna pentru a proiecta, dezvolta și produce primul vaccin de tip ARNm. Ar insemna o versiune mai ieftina, fara brevet, a vaccinului. Africa folosește tehnologia Moderna pentru un vaccin ARNm OMS a angajat anul trecut compania, una dintre cateva alese intr-un program pilot… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent bilanț al Grupului de comunicare strategica arata ca toata țara este in scenariul roșu, cu mici excepții. Dar o localitate din Timiș are gradul de infectare de aproape 50 la mie. Localitați cu cel mai mare grad de infectare Ca și in valurile precedente, județul Timiș este problematic,…

- Romania are peste 19.000 de noi cazuri Covid in 24 de ore, de sambata pana duminica. Aceasta situație reiese din datele oficiale facute publice duminica, 30 ianuarie 2022. In patru mari orașe din Romania, incidența depașește acum 20 de cazuri la mie. Urmarește Romania Libera pe Facebook și Google…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a declarat luni ca ar fi periculos sa presupunem ca pandemia de Covid-19 este aproape de sfarșit. Anunțul vine dupa ce unele studii au aratat ca Omicron reprezinta ultimul val cu infecții grave. Cu toate acestea, Tedros Adhanom Ghebreyesus a spus ca anul…

- Vaccinurile anti-COVID-19 care folosesc tehnologia ARN mesager nu determina complicatii in perioada de sarcina pentru viitoarele mame si nici pentru bebelusii lor, a anuntat Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) marti, in urma unei analize detaliate ce a cuprins mai multe studii stiintifice, informeaza…

- ONG-ul People’s Vaccine Alliance denunța caștigurile uriașe pe care le incaseaza giganții farmaceutici Pfizer, BioNTech și Moderna de pe urma comercializarii vaccinurilor lor anti-Covid. Conform calculelor Alianței, cele trei companii vor realiza profituri inainte de impozitare de 34 de miliarde de…

- Moderna apara vaccinul sau pentru Covid-19 și zvonurile cum ca acesta ar duce la apariția miocarditei la barbații tineri. Compania afirma ca protectia oferita impotriva formelor grava de boala, a spitalizarilor si a deceselor este mai importanta decat riscul de miocardita, un caz foarte rar intalnit.…

- Moderna a aparat joi utilizarea vaccinului sau pentru Covid-19, afirmand ca protectia oferita impotriva formelor grava de boala, a spitalizarilor si a deceselor este mai importanta decat riscul de miocardita, o afectiune cardiaca rara observata la un numar mic de barbati tineri care au primit vaccinul…

- Vaccinurile administrate in timpul pandemiei inca se afla in faza de studiu, iar Inalta Autoritate pentru Sanatate (HAS) a recomandat luni ca serul de la Moderna sa nu mai fie utilizat pentru tinerii cu varsta de pana la 30 de ani, informeaza Reuters .Potrivit experților in sanatate publica din Franța,…