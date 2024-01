Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a anunțat primul transfer al iernii, sosirea fundașului central Darko Velkovski, in varsta de 28 de ani. Internațional nord-macedonean, Velkovski are o cota de piața importanta, 1,8 milioane de euro, de departe cea mai mare dintre „caini”. In continuare, 5 detalii aparte despre primul jucator…

- Mircea Lucescu a avut un dialog tulburator cu un fan al lui Dinamo, ajuns in pragul disperarii. „Il Luce” a fost prezent pe stadionul Arcul de Triumf, in meciul pierdut de „caini” cu U Cluj, scor 0-1, in etapa a 19-a a Ligii 1. Antrenorul care a scris istorie la Dinamo a oferit primele declaratii […]…

- Zeljko Kopic a transmis un mesaj transant, dupa ce Dinamo a pierdut si cu U Cluj. Antrenorul croat a declarat ca ii este greu sa accepte faptul ca echipa sa a pierdut, mentionand ca jucatorii au prestat un joc bun, avand multe sanse de a marca. Dinamo a inregistrat al 13-lea meci fara victorie din […]…

- Ioan Ovidiu Sabau fusese convins de foștii acționari ai lui Dinamo sa preia echipa ce tocmai ratase titlul și biletul direct spre grupele Champions League in 2009. Doar ca neințelegerile cu Ioan Becali au blocat ”afacerea” care se facuse, mai lipsind doar prezentarea oficiala Ioan Ovidiu Sabau, 55 de…

- Se stie programul Romaniei din grupa principala de la Campionatul Mondial de handbal. Dupa ce au trecut de grupele preliminare, „tricolorele” vor da piept cu Germania, in primul meci, meci care se anunta a fi de totul sau nimic. Romania a pierdut categoric duelul cu Danemarca (23-39), astfel ca a incheiat…

- Anghel Iordanescu le-a facut praf pe Dinamo și FCSB dupa prestația din meciul direct. Fostul selecționer al echipei naționale s-a aratat dezamagit de cel mai recent episod din „Derby de Romania”. Partida dintre „cainii” lui Ovidiu Burca și vicecampioana Romaniei s-a incheiat cu scorul de 0-1. Totuși,…

- Noroc mare pentru UTA in aceasta seara la Oradea in meciul cu Dinamo. Echipa antrenata de Mircea Rednic a caștigat printr-un gol marcat din penalty,... The post Ce noroc… UTA caștiga in prelungiri, din penalty, dar Dinamo a fost echipa care s-a jucat cu ocaziile appeared first on Special Arad · ultimele…

- Dinamo l-a refuzat pe Collins Fai. Fundașul din Camerun, care a jucat la Campionatul Mondial din Qatar, nu a fost primit de catre oficialii clubului din Ștefan cel Mare. Jucatorul ajuns acum la 31 de ani și-ar fi dorit o revenire la formația „alb-roșie”, anunța Cristian Hossu, omul care l-a adus inițial…