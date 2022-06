Stiri pe aceeasi tema

- Ruinele bisericii romano-catolice de la Ofsenita a devenit un spatiu pentru evenimente artistice asa acum a visat Padre, preotul Varlaam Almajanu, staretul manastirii de la Partos. Tot un vis al lui Padre a fost si “Iuda” - primul spectacol de teatru din biserica desacralizata.

- Bisericile din municipiul Lugoj și satele aparținatoare, Tapia și Maguri, primesc și in acest an fonduri nerambursabile de la bugetul local. Anul acesta, 15 unitați/ lacașurilor de cult vor beneficia de un sprijin financiar de la bugetul local, in suma totala de 250.000 de lei, astfel:…

- Mariana Zar, soția primarului comunei Golești, Alexandru Zar, va fi inmormantata sambata. Cei care vor sa-și ia ramas bun de la aceasta o pot face la Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, din comuna Golești, unde a fost depus sicriul cu trupul neinsuflețit al Marianei Zar. „Pentru toți aceia care doresc…

- Considerata de o importanța majora pentru patrimoniul județului nostru, biserica de lemn din Bozna a fost pusa in siguranța cu ajutorul voluntarilor din cadrul Asociației „ARHAIC” – Ambulanța pentru Monumente. Lucrarile de intervenție au vizat acoperișul bisericii, invelitoarea de șindrila fiind inlocuita…

- E vreme de Dumnezeu. E vreme de facut cruce. E vreme de stat la taifas cu sfintii din icoane. E vreme de ganduri bune pentru cei de langa noi. E vreme de realizat ca nu, nu suntem nemuritori, zei, buricul pamantului. E vreme de ridicat ochii si gandul spre cer. Pesemne, asa, ca noi, acum, au fost si…

- Ambulanța pentru Monumente revine in județ. In perioada 10-25 iulie, cei de la Ambulanța pentru Monumente se vor afla la Turnul 1 de la Cetatea Dacica Costești, și așteapta și alți voluntari alaturi de ei. ”Va anunțam cu bucurie lansarea calendarul intervențiilor Ambulanței pentru monumente…

- 19 monumente istorice din toata țara vor fi salvate prin „Ambulanța pentru monumente”. Intervenții vor avea loc și in Banat, la Bobda și Bocșa Montana. Va puteți inscrie ca și voluntari pana pe 10 aprilie.

- Coordonatorii Ambulanței pentru monumente au anunțat calendarul intervențiilor pentru acest an. Vizate sunt biserica greco-catolica din Bocșița și grupul statuar din Benesat. Volumul „Bisericile de lemn din Salaj”, lucrare semnata de Ileana Petrean – Paușan, Gherghe Chende – Roman și Ioan Ghiurco, arata…