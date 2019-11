Primul serviciu romanesc de inchirieri auto direct de la proprietari a fost lansat in 4 orase din Romania Primul serviciu romanesc de inchiriere de masini direct de la proprietar catre client - perpetoo.com, a fost lansat oficial marti, acesta fiind disponibil in prezent in Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara si urmeaza sa fie disponibil in viitor in Brasov, Constanta, Sibiu si Oradea.



Site-ul perpetoo.com intermediaza procesul prin care proprietari de automobile isi pun masinile la dispozitia clientilor interesati. Prima inchiriere a avut loc pe 25 octombrie 2019, au anuntat creatorii start-up-ului.



Tariful de inchiriere catre client este stabilit de proprietarul autoturismului,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

