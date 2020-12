Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din localitatea buzoiana Grebanu a fost condamnat la un an de inchisoare si la interzicerea unor drepturi dupa ce, in primavara acestui an, a fugit dintr-un modul izolator aflat in curtea sectiei de boli infectioase a Spitalului Judetean, unde astepta rezultatul testului

- Sentința definitiva in dosarul tragediei produse in februarie, pe strada Horea Cluj-Napoca. Serghei Arapu, șoferul moldovean care l-a omorat pe Filip Barani și i-a nenorocit parinții, dupa ce i-a spulberat cu un BMW și a fugit de la locul accidentului, a fost condamnat la inchisoare cu executare. Imagini…