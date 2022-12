Primul Revelion la Antena 1 fără Dan Negru! Cine îi va lua locul Primul Revelion la Antena 1 fara Dan Negru! In locul ”regelui audiențelor”, postul ce a fost lider de audiența in programele din nopțile dintre ani, postul apeleaza la Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu, asistați de popularul personaj Nea Marin. Așa cum a obișnuit in ultimele doua decenii, Antena 1 aduce in fața telespectatorilor o galerie ampla de vedete ale muzicii și umorului de Revelion. Insa, cu adevarat speciale in programele postului sunt surprizele de Craciun, nu din noaptea dintre ani. Cine este muzicianul roman ce a compus imnul Cupei Mondiale de Fotbal din Qatar /VIDEO! A debutat cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

