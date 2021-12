Stiri pe aceeasi tema

- Pr. Anton Bișoc a trecut la Domnul in dimineața zilei de 27 decembrie 2021, la Casa Bisericii din Gheraești, unde locuia de cateva luni. Este primul preot din Dieceza de Iași care a implinit 100 de ani. Preoția sa a inceput-o in aceasta comunitate, aici fiind hirotonit ca preot, incheindu-și pelerinajul…

- Viața politica din Franța este confruntata cu unul dintre cele mai bizare scandaluri din ultimii ani. Prima doamna Brigitte Macron va da in judecata conspiraționiștii care au scris ca ea ar fi, de fapt, barbat, scrie Le Figaro.

- Nascut la Timișoara, actorul a emigrat la varsta de 21 de ani in Spania, unde a lucrat timp de cinci ani ca bucatar, dar și in domeniul construcțiilor.La 30 de ani, s-a decis sa-și urmeze visul și sa se dedice in totalitate cinematografiei.Dupa cateva roluri de figurație, norocul i-a suras și a inceput…

- Pe podul dintre Coarnele Caprei și Focuri, la km: 26 + 890 se efectueaza urmatoarele lucrari: cofrare placa de racordare, montare carcase pe placa de racordare, aplicare amorsa in vederea realizarii hidroizolației. Pe podul de pe raza localitații Malaești, la km 30 + 080, se lucreaza la: cofrare consola…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, partener al Centrului Rus de Știința și Cultura din București, alaturi de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, invita publicul sa viziteze, la Palatul Culturii, in perioada 2-15 noiembrie 2021, o expoziție a Muzeului „Dostoievski” din Sankt-Petersburg,…

- Conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta regreta disparitia Prof. univ. dr. Viorel Tode, cel care a fondat sectia Clinica Urologie din cadrul SCJU Constanta si a condus o mai bine de doua decenii. Dr. Viorel Tode face parte din istoria celui mai mare spital dobrogean.…