Primul pacient din România vindecat de COVID prin tratament cu plasmă Primul pacient tratat cu plasma din Romania s-a vindecat de COVID dupa primirea lichidului sangvinic donat de un alt pacient vindecat. Barbatul de 46 de ani internat la Spitalul Judetean din Galati a primit plasma imbogatita cu anticorpi de la doua persoane care s-au vindecat de coronavirus, anunța corespondentul MEDIAFAX. Doua teste au confirmat ca […] The post Primul pacient din Romania vindecat de COVID prin tratament cu plasma appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul pacient tratat cu plasma la Spitalul Judetean din Galati s-a vindecat de COVID-19. Barbatul de 46 de ani a primit plasma imbogatita cu anticorpi de la doua persoane care s-au vindecat de coronavirus. Doua teste au confirmat ca nu mai are COVID-19, dar starea lui ramane grava din cauza sechelelor…

- Primul pacient tratat cu plasma la Spitalul Judetean din Galati s-a vindecat de COVID-19. Barbatul de 46 de ani a primit plasma imbogatita cu anticorpi de la doua persoane care s-au vindecat de coronavirus, anunța corespondentul MEDIAFAX.Doua teste au confirmat ca nu mai are COVID-19, dar…

- Medicul timișoarean Virgil Musta, specialist in boli infectioase și celebru pentru schemele de tratament folosite in combaterea COVID a stabilit un nou protocol medicamentos care functioneaza, astfel ca niciun pacient nu a mai ajuns la intubare. Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, anunța ca rezultatele tratamentului cu plasma la bolnavii de coronavirus ar putea avea rezultate care inca se lasa așteptate, dar tratamentul este „promițator”. Rafila a explicat ca medicii lucreaza pe bajbaite, neavand teste care…

- Primele trei recoltari de plasma de la donatori vindecati de COVID-19 au avut loc, marti dimineata, la Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti, iar dupa ce va avea loc testarea si calificarea biologica plasma va fi pusa la dispozitia spitalelor. Aparatura necesara acestui tratament revoluționar a…

- O fetița de 7 ani operata de apendicita acuta a fost primul pacient infectat cu COVID-19 supus unei intervenții chirurgicale la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta. „O lectie de daruire, curaj si profesionalism vine de la echipa de medici din Spitalul Judetean de Urgenta Constanta care…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a declarat, la Digi24, ca, in Romania, va fi recoltata plasma de la pacienții vindecați de Covid-19 pentru a fi transferata altor persoane, aflate in stare critica. Tataru a precizat a spus ca Romania a primit o donație de trei aparate de plasmafereza, iar in prezent…

- Un tratament experimental impotriva coronavirusului, care a fost folosit și in China și care face parte dintr-un program masiv de testare al OMS, este utilizat in cazul pecienților din Romania, scrie g4media.ro. Compania producatoare a anunțat ca doneaza Ministerului Sanatații de la București medicamentul…