Primul pacient din lume, beneficiar al unui rinichi de la porc, a fost externat dintr-un spital din SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea externarii a fost anunțata de cel mai mare spital universitar al Școlii de Medicina din Boston.Pacientul suferea de o boala la rinichi in stadiu terminal, iar transplantul era singura salvare. Intervenția chirurgicala a durat patru ore, timp in care barbatul a primit cu succes rinichiul de porc.Doctorii…

- Medicii au efectuat primul transplant de rinichi modificat genetic de la un porc la un om viu, au anunțat joi. Operația de patru ore a fost efectuata sambata la Massachusetts General Hospital, care a fost, de asemenea, primul spital care a efectuat un transplant de rinichi in 1954. Pacientul, Rick Slayman,…

- Medicii au efectuat primul transplant de rinichi modificat genetic de la un porc la un om viu, au anunțat joi. Operația de patru ore a fost efectuata sambata la Massachusetts General Hospital, care a fost, de asemenea, primul spital care a efectuat un transplant de rinichi in 1954.Pacientul,…

- Un barbat in varsta de 62 de ani se recupereaza bine și ar trebui sa paraseasca spitalul in curand, dupa ce a primit un nou rinichi de la un porc care a fost modificat genetic pentru a reduce riscul ca organul sa fie respins.

- Chirurgii au transplantat un rinichi de la un porc modificat genetic unui pacient in viața, intervenție realizata pe data de 16 martie anul acesta, a anunțat, joi, Masachusetts General Hospital din Boston. Este o premiera care reprezinta un nou pas spre o potențiala soluție a penuriei cronice de donatori…

- O echipa de chirurgi americani a transplantat rinichiul de la un porc modificat genetic la un pacient in viata, o premiera care reprezinta un nou pas catre o potentiala solutie la deficitul cronic de donari de organe, a anuntat joi un spital american, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- O echipa de chirurgi americani a transplantat rinichiul de la un porc modificat genetic la un pacient in viata, o premiera care reprezinta un nou pas catre o potentiala solutie la deficitul cronic de donari de organe, a anuntat joi un spital american, relateaza AFP. Pacientul, in varsta de 62 de ani,…

- Politistii din Buzau au demarat verificari ample in tot județul dupa ce un pacient al Spitalului de Neuropsihiatrie Sapoca, sectia Ojasca, a parasit joi noapte, fara drept unitatea medicala, relateaza News.ro.Au fost organizate filtre in județul Buzau, iar, ulterior, pacientul fugar a fost dat in urmarire…