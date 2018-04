El a castigat la sfarsitul lunii mai 15.000 de euro in cadrul unei loterii organizate de un ONG din San Francisco. Evenimentul face parte dintr-un experiment social, cu scopul de a observa cum se descurca oameni din diferite parti ale lumii cu un venit minim asigurat, scrie Business Magazin. La loterie au participat 3.128 de persoane din zeci de state, iar banii oferiti au fost stransi printr-o campanie pornita in luna ianuarie pe site-ul de crowdfunding Indiegogo. "Priviti-l ca pe un bonus pe care Edwin l-a primit", a explicat Cameron Ottens, unul dintre cofondatorii ONG-ului My Basic Income.…