Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a anuntat vineri ca 20 de medici si asistenti medicali din Republica Moldova vor veni sa ajute personalul medical de la Spitalul de la Letcani. ‘Am primit, prin Ministerul de Externe si catre Ministerul Sanatatii…

- Voluntarii Invictus din Republica Moldova, alergatori si veterani de razboi, participa, in premiera, la „Stafeta Veteranilor”. De la Chișinau la Iași, timp de doua zile, sportivi amatori, membri ai Asociatiei Veteranilor de Razboi „Credinta Patriei” si Asociatiei Run Moldova, vor alerga 150 de kilometri.…

- TURNEUL INTERNAȚIONAL “ROMANIAN MUSIC JOURNEY” Montauban – Franța / Viena – Austria / Iași / București / Cluj-Napoca In perioada 19 – 27 octombrie 2021, Asociația pentru Muzica, Arta și Cultura, in parteneriat cu Conservatorul de Muzica din Montauban – Franța, Association des Amis de Thierry Huillet…

- Deputatul PAS, Oazu Nantoi, îl acuza pe socialistul, Igor Dodon ca încearca sa convinga Moscova sa aplice Republicii Moldova un preț foarte mare la gaze în scopul de a destabiliza țara. „Dodon "negociaza" la Moscova îngenuncherea Moldovei prin șantaj…

- Politistii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat, luni, un tanar cu dubla cetatenie, moldoveneasca si romana, care a prezentat autoritatilor competente un certificat de vaccinare impotriva COVID-19 fals, emis in Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…

- Manastirea Secu și Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași organizeaza, in perioada 16-17 septembrie 2021, cea de-a X-a ediție a Simpozionului Național „Rolul Manastirii Secu in viața religioasa a Țarii Moldovei”. Deschiderea oficiala va avea loc joi, 16 septembrie, ora 11, la Manastorea Secu, unde…

- Avionul AN-2 cu țigari de contrabanda ce urmau sa ajunga in Romania a fost reținut de polițiștii din Republica Moldova in raionul Edineț, relateaza Digi 24 , care citeaza Poliția de Frontiera din țara vecina. In aparatul de zbor se aflau trei cetațeni ucraineni care au fost reținuți. ”In baza unei informații…

- Liderul Partidului Socialiștilor, fostul șef de stat Igor Dodon este surprins de afirmația Guvernatoarei Gagauziei, Irina Vlah, potrivit careia limba de stat a Republicii Moldova este limba romana. „Ce s-a intamplat acum nu știu, ea mereu spunea ca este limba moldoveneasca, are acum consilieri”, a declarat…