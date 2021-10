Stiri pe aceeasi tema

- Drobeta Turnu Severin va intra, luni noapte, in carantina pentru o perioada de doua saptamani. Este primul municipiu reședința de județe in care se ia o astfel de masura in cadrul valului patru al pandemiei de Covid-19. Municipiul Drobeta Turnu Severin, dar și cateva localitați limitrofe – Schela Cladovei,…

- Drobeta-Turnu Severin va intra, luni noapte, intr-o carantina de doua saptamani, acesta fiind primul municipiu reședința de județe in care se ia o astfel de masura in cadrul valului patru al pandemiei de Covid-19, scrie Hotnews .Municipiul Drobeta-Turnu Severin, cu localitațile aparținatoare Schela…

- Municipiul Drobeta Turnu Severin, cu localitatile apartinatoare orasul Drobeta Turnu Severin, Schela Cladovei, Dudasu Schelei si Gura Vaii vor intra, luni noapte, intr-o carantina de doua saptamani, acesta fiind primul municipiu resedinta de judet in care se ia o astfel de masura in cadrul valului patru…

- Decizia carantinarii orașului Drobeta Turnu Severin a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, la propunerea DSP Mehedinți și cu avizul INSP, dupa ce incidența cazurilor de coronavirus s-a apropiat de 10 infectari la o mie de locuitori. Masura, valabila de luni, 11 octombrie, va…

- Cluj-Napoca intra, incepand de joi, oficial in carantina de noapte și in timpul saptamanii, dupa ce rata de infectare a ajuns la 8,50 la mie. Dupa ce orașul Cluj-Napoca a ajuns la o rata de infectare de...

- OFICIAL| Noi RESTRICȚII in Alba Iulia: CARANTINA de weekend și masca OBLIGATORIE pe strazi, din cauza incidenței de peste 6 la mie Noi RESTRICȚII in Alba Iulia: CARANTINA de weekend și masca OBLIGATORIE pe strazi, din cauza incidenței de peste 6 la mie Noi restricții vor fi impuse in municipiul Alba…

- ”Ca urmare a cresterii numarului de cazuri COVID-19 depistate si internate in Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita, se reinstituie starea totala de carantina, suspendandu-se posibilitatea de vizitare a pacientilor in zilele de marti si joi. Masura are ca scop protejarea pacientilor internati si a personalului…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare, potrivit careia copiii de pana la 6 ani nu mai au nevoie de test negativ pentru Covid la revenirea in țara. „La articolul 3 alineatul (2) literele d) și e) se modifica și vor avea urmatorul cuprins: ,,d) copiii cu varsta mai mica sau…