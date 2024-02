Stiri pe aceeasi tema

- Vaduva lui Aleksei Navalnii, care se afla la Conferinta de securitate de la Munchen in momentul in care a venit, vineri, vestea mortii in inchisoare a sotului ei, i-a facut duminica o declaratie de iubire post-mortem publicand pe retelele sociale o fotografie cu ei impreuna insotita de mesajul „Te iubesc”,…

- Rusia a invitat toate factiunile palestiniene sa se intalneasca in 26 februarie la Moscova, a anuntat duminica prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Mohammad Shtayyeh, la Conferinta de Securitate de la Munchen, citat de Reuters, potrivit Agerpres. "Vom vedea daca Hamas este gata sa vina pe acelasi…

- Ministrul german de Externe, Annalena Berbock, a vorbit despre necesitatea unor garanții de securitate intre Israel și Palestina, care sa stea la baza unei decizii politice cu privire la coexistența celor doua state. Despre aceasta scrie Reuters cu referire la discursul ei de la Conferința de Securitate…

- Comisia Europeana va prezenta o propunere de strategie in domeniul industriei de aparare in trei saptamani, a anunțat sambata, 17 februarie, șefa Comisiei, Ursula von der Leyen, precizand ca Executivul comunitar va deschide, de asemenea, un birou de inovare in domeniul apararii in Ucraina, informeaza…

- Exista o „oportunitate extraordinara” in lunile urmatoare ca Israelul sa fie integrat in Orientul Mijlociu, deoarece țarile arabe sunt dispuse sa normalizeze legaturile cu țara, a declarat sambata secretarul de stat Antony Blinken, potrivit Reuters. Vorbind la Conferința de Securitate de la Munchen,…

- La cateva ore dupa ce Rusia a anunțat moartea lui Alexei Navalnii, soția acestuia a luat cuvantul la Conferința de Securitate de la Munchen. „Nu știu daca sa cred sau nu aceste vești teribile pe care le primim doar din surse guvernamentale rusești. De mulți ani nu putem avea incredere in Putin și in…

