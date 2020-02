Stiri pe aceeasi tema

- Iraj Harirchi a fost cel care, in ultimele zile, a furnizat informatii presei despre raspandirea noului coronavirus Covid-19, pe teritoriul Iranului, indeplinind astfel functia de purtator de cuvant. Nu mai departe de luni, intr-o interventie televizata, el sustinea ca autoritatile iraniene tin situatia…

- Astazi, ministrul Sanatatii, Victor Costache, aflat intr-o vizita oficiala in Franta, a semnat un acord cu spitalul Foch, unul dintre cele mai mari institutii sanitare din Europa in beneficiul pacientilor care au nevoie de transplant de plamani sau sufera de cancer pulmonar.

- OMS definește o urgența de sanatate publica de ingrijorare internaționala ca „un eveniment extraordinar" care constituie un „risc pentru sanatatea publica pentru alte state prin raspandirea internaționala a bolii" și „pentru a necesita potențial un raspuns internațional coordonat". Urgențele anterioare…

- Autoritațile de la Beijing au anunțat ca au fost de acord ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) sa trimita experti internationali "cat mai curand posibil" in China pentru a ajuta la intelegerea noului coronavirus si pentru a ghida raspunsul global la epidemie, a anuntat marti OMS.Beijingul a afirmat,…

- Franta confirma doua cazuri de coronavirus - primele diagnostice din Europa. Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a declarat vineri ca doua cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Franta, un caz in sud-vestul orasului Bordeaux si un altul la Paris. Ambii pacienti au fost recent in China.…

- Dupa cum a informat in urma cu scurt timp televiziunea Press TV, care citeaza surse militare locale, Washingtonul iși retrage trupele de la baza sa din Kuweit, in timp ce avioanele C-5 și C-17 au transferat aproximativ 700 militari de la baze din Europa in regiune pentru a consolida protecția misiunilor…

- Oamenii care sunt expuși la aer poluat prezinta un risc ridicat de a face depresie și ar putea recurge la sinucidere, susțin cercetatorii care au analizat mai multe studii pe aceasta tema. Aceștia precizeaza ca micile particule de praf din atmosfera pot intra in sange și ajunge ulterior in creier, relateaza…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat joi viziunea pentru viitorul NATO, inainte de summitul Alianței din 4 decembrie, iar est-europenii nu vor fi mulțumiți de ce au auzit. Nu Rusia sau China sunt dușmanii NATO, spune Macron, care considera ca terorismul este principalul inamic, noteaza…