- Echipajul rusesc, incluzand un regizor si o actrita, care a petrecut 12 zile la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS) pentru a turna primul film in spatiu, s-a intors pe Pamant duminica dimineata, relateaza AFP. Capsula Soyuz MS-18 care i-a transportat pe actrita Iulia Peresild, in…

- Actrița Yulia Peressild, in varsta de 37 de ani, și regizorul Klim Chipenko, de 38 de ani, de origine rusa, s-au imbarcat marți, 5 octombrie, intr-o racheta spre Stația Spațiala Internaționala pentru a filma prima producție in spațiu, relateaza Euronews . Rusia vrea sa inscrie puncte simbolice fața…

- Filmarea primului film de fictiune pe orbita va fi o ”experienta” care va imbogati cunostintele cinematografice si spatiale, a apreciat luni, in ajunul decolarii, echipa rusa care urmeaza sa participe la acest proiect, potrivit AFP. ”Este o experienta”, a rezumat regizorul filmului, Klim Cipenko. ”Nu…

- O comisie medicala i-a autorizat pe regizorul rus Klim Shipenko si pe actrita Yulia Peresild sa filmeze prima pelicula realizata in spatiu, intitulata "Vyzov" ("Provocarea"), informeaza miercuri Centrul de Pregatire a Cosmonautilor citat de EFE, arata Agerpres. Filmul este coprodus de Dmitri…

- O racheta ruseasca Soyuz, operata de compania europeana Arianespace, a lansat in noaptea de sambata spre duminica 34 de noi sateliti ai operatorului britanic OneWeb, in cadrul unei constelatii ce are drept scop furnizarea de servicii de internet de mare viteza in intreaga lume, informeaza AFP.…

- Modulul spatial rusesc Nauka a fost cuplat cu sucees la Statia Spatiala Internationala (ISS), unde va fi folosit ca laborator stiintific. Modulul are 20 de tone greutate și 13 metri lungime, devenind unul dintre cele mai mari elemente ale stației. Modulul a fost cuplat la ora României 16.29. ”Nu…

- Modulul polivalent rus Nauka („Stiinta”) a fost lansat cu succes de la cosmodromul Baikonur din Kazahstan, catre Stația spatiala internaționala, a anunțat miercuri agenția spațiala rusa Roscosmos. O racheta purtatoare Proton-M ce transporta modulul Nauka a fost lansata la ora 17,58 ora Moscovei și urmeaza…