- Derby-ul etapei in Liga 3: Brașov – Craiova. Sambata, echipa suporterilor brașoveni, ACS Steagu Roșu, versus formatia lui Mititelu. Patronul comenteaza iar meciul! Primul derby al sezonului in seria a 3-a a Ligii 3 este programat simbata, de la ora 17.00, pe Stadionul Tineretului. Cele doua echipe care…

- Fanii echipei FC U Craiova l-au facut praf pe Mititelu: ”Poate a venit timpul ca bufonul sa ințeleaga”. Protest unic in Romania. Suporterii care susțin formația FC U Craiova, recent promovata in Liga 3, au anunța ca vor boicota meciurile de „acasa”, cat timp ele vor fi organizate la Turnu Severin și…

- Cu doar o saptamana inaintea startului sezonului oficial, Federatia Romana de Fotbal a stabilit componenta seriilor si tintarul viitorului sezon al Ligii a III-a. Cele trei reprezentante ale judetului Suceava, Foresta, Bucovina Radauti si Somuz Falticeni au fost repartizate in Seria I, alaturi de ...

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit componenta seriilor pentru sezonul viitor al Ligii a III-a, in Prahova urmand a-si desfasura meciurile o singura echipa, „satelitul” Astrei, care va folosi terenurile din „9 Mai” – Ploiesti si Strejnic. FRF a „bulversat geografic” Seria a III-a, unde joaca Astra…

- Metalurgistul Cugir, Industria Galda de Jos, Unirea Alba Iulia și nou-promovata CS Ocna Mureș, sunt cele 4 reprezentante ale județului Alba ce vor activa in Seria a 4-a a Ligii a 3-a in ediția 2018-2019, FRF anunțand țintarul turului. Iarași vom avea o toamna fierbinte, cu 6 derby-uri „de Alba” (primul,…

- Meciul FCSB - Dinamo din etapa a 2 a Ligii 1 Betano se joaca duminica, de la ora 21:00, pe Arena Nationala. Debry-ul e in direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV si in format live blog pe www.prosport.ro.

- Marcel Popescu, dupa tragerea la sorți din Liga Europa: ”Universitatea Craiova pornește cu șanse egale, indiferent de adversarul din turul 3 preliminar”. Universitatea Craiova porneste „cu sanse egale” in turul 3 preliminar al Europa League la fotbal, indiferent daca adversara sa va fi echipa germana…

- Conform informațiilor furnizate de Asociația Județeana de Fotbal Alba, campionatul viitor al Ligii a 4-a, ediția 2018-2019, este unul cu 16 echipe la start. Navobi Cricau (locul 4 in Seria 1) și Viitorul Vama Seaca (poziția a doua in Seria a 2-a) au trimis catre AJF Alba cereri de inscriere in eșalonul…