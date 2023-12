Un perete de la internatul Liceului Tamași Aron din Odorheiul Secuiesc s-a prabușit luni. La momentul producerii incidentului, mai mulți copii se aflau in incinta cladirii. Trei fete se afla la spital, in timp ce unul dintre copii a murit. Update: Cel de al patrulea elev prins sub daramaturile internatului din Odorheiul Secuiesc a fost scos de catre forțele de intervenție, dupa cautari care au durat doua ore și jumatate. Din pacate, medicii nu au putut face nimic pentru acesta. Elevul a fost scos in stop cardio-respirator și, in ciuda manevrelor facute de medici pe parcursul a zeci de minute,…