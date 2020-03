Stiri pe aceeasi tema

- Inca un deces din cauza coronavirusului in Romania. Este al 13-lea. Este vorba de o femeie din judetul Caras-Severin de 72 de ani transferata aseara de la sectia de terapie intensiva a Spitalului de urgenta Resita la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara. Potrivit autoritatilor femeia nu calatorise…

- In aceasta seara, s-a inregistrat al treilea deces pe teritoriul Romaniei al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Este vorba despre un barbat in varsta de 70 de ani care a fost internat in Spitalul Județean Piatra Neamț. A fost confirmat pozitiv in data de 19 martie 2020 și in data…

- A fost inregistrat primul deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba de pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe data de 18 martie la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat in aceeași data la SCBI Craiova. Pacientul avea afecțiuni…

- "Departamentul de Sanatate Publica din Riverside County a declarat o urgenta de sanatate publica in Coachella Valley dupa confirmarea unui caz local de coronavirus (COVID-19). Ca urmare, BNP Paribas Open nu va avea loc din cauza ingijorarilor privind coronavirusul si pentru securitatea participantilor…

- Statele Unite vor incepe sa controleze calatorii pentru coronavirus si vor mari productia de masti de protectie si kituri de testare, guvernul dorind sa ii calmeze pe americani, pe fondul raspandirii infectiei la nivel mondial si al declinului accentuat al actiunilor, saptamana trecuta, transmite…

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Numarul oficial al deceselor, la nivel gobal, din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, transmite Mediafax. Autoritatea de Sanatate din Hubei a raportat ca 93 de persoane au murit, luni, din cauza coronavirusului…

- Un copil de 4 ani din județul Cluj a murit din cauza gripei, a anuntat vineri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. El avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinat antigripal. In cazul sau a fost confirmata…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei pana in prezent a ajuns la 11, a anuntat vineri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a decedat din cauza gripei este un copil in varsta de 4 ani,…