- Un concert de opera intr-un vulcan stins va avea loc, in premiera in Romania, in cadrul celei de-a doua editii a evenimentului "Ziua Pietrei" care se va desfasura sambata in localitatea brasoveana Racos. Potrivit organizatorilor, in cadrul manifestarii vor mai avea loc expozitii, ateliere pentru copii,…

- Colectivul artistic al Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” ii invita pe iubitorii muzicii clasice, duminica 29 iulie 2018, incepand cu ora 19.30 in Scuarul Mircea cel Batran, la un concert-eveniment in care vor avea ocazia sa se bucure de frumusetea si bogatia creatiei muzicale romanesti. Cei mai buni elevi…

- Joi – Opera, vineri – Filarmonica, in Piata Sfatului! Pe final de saptamana, brasovenii vor avea parte de inca un concert extraordinar in aer liber, in Piata Sfatului. Vineri, 6 iulie 2018, de la ora 19.00, Orchestra Simfonica a Filarmonicii, sub bagheta lui Cristian Orosanu, va invita…

- Concert de zile mari pentru toți iubitorii de frumos. Peste 6.500 de spectatori s-au adunat aseara la Teatrul Verde, pentru a se delecta cu muzica clasica. Recitalul a fost susținut in aer liber de interpreții autohtoni, acompaniați de orchestra Teatrului Național de Opera și Balet.

- Muzeul „Casa Muresenilor” Brasov organizeaza si in acest an, in lunile iulie si august, programul de educatie muzeala „Vacanta artelor la muzeu”, ajuns la cea de-a XIII-a editie. Programul se adreseaza copiilor cu varste intre 4 si 14 ani, care vor fi impartiti in doua grupe: 4-7 ani (cu 10 participanti)…

- Vineri, 25 mai 2018, de la ora 18.30, in Sala Operei, brasovenii sunt invitati la spectacolul cu opera comica „Barbierul din Sevilla” de Gioachino Rossini, pe un libret semnat de Cesare Sterbini. Rossini a compus aceasta lucrare pe cand avea doar 26 de ani, inspirandu-se din una dintre nuvelele…

- Timișorenii care iubesc bluesul si jazzul sunt așteptați la un concert special, cu un artist de cea mai inalta clasa, cu o forta si expresivitate greu de egalat. AG Weinberger și noua sa formula de band reunește, intr-un eveniment de colectie, piese mai rar auzite de jazz, blues, soul, blues-rock.