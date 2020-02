Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta in comuna Prigoria din Gorj, dupa confirmarea primului caz de coronavirus in Romania.Primarul comunei Prigoria, Iuliana Iliescu, anunța ca a rectificat bugetul local, alocand 8000 de lei pentru apa și hrana cetațenilor aflați in izolare la domicilii. O firma de catering va aduce…

- Primarul comunei Prigoria a facut publica identitatea romanului de 25 de ani infectat cu coronavirus. Sergiu, caci asa se numeste, a ajuns la Institutul Matei Bals din Capitala, dupa doua zile petrecute izolat, la domiciliu.

- Autoritațile din județul Gorj au decis ca toate activitațile care vizeaza prezența unui public numeros sa fie suspendate in comuna Prigoria, unde locuiește tanarul diagnosticat cu virusul Covid-19. De asemenea, școlile din comuna au fost inchise pana la efectuarea dezinfecției.

