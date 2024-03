Primii doi teroriști de la Moscova au fost aduși în fața judecătorilor Primii doi suspecti din atacul de vineri de la Moscova soldat cu 137 de morti au fost adusi duminica seara in fata unui tribunal din capitala rusa, urmand sa fie plasati in arest preventiv, relateaza AFP si Reuters. Cei doi au fost inculpati pentru terorism si risca pedeapsa cu inchisoare pe viata, potrivit agentiilor de presa ruse. Tribunalul Basmanii din Moscova a difuzat un video in care pot fi vazuti politisti aducandu-l pe unul dintre suspecti incatusat in sala de judecata, precum si fotografii cu acelasi barbat intr-o cusca de sticla rezervata acuzatilor. Autoritatile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

