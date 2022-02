Primele trupe americane au ajuns în Polonia. Mai mulţi paraşutişti vor ajunge în următoarele zile Primele trupe americane, care sa-i sprijine pe aliatii NATO din Europa de Est pe fondul unei consolidari militare rusesti la granita cu Ucraina, au sosit, sâmbata, la baza militara Rzeszow din sud-estul Poloniei, anunta Reuters, potrivit News.ro.

Un avion mic care transporta ceea ce o sursa militara poloneza a spus ca reprezinta membri ai lantului de comanda al SUA a aterizat dimineata, pe aeroportul Rzeszow-Jasionka, în timp ce pregatirile continuau la baza care se afla în apropierea granitei Poloniei cu Ucraina.

Imaginile TV au aratat ca sunt pregatite cazari temporare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O parte din trupele americane trimise sa consolideze apararea aliaților europeni au ajuns in Germania, potrivit unui anunț de vineri, 4 februarie, al Comandamentului european al armatei americane, relateaza Reuters . „Soldații din Corpul 18 Aeropurtat au sosit astazi (vineri – n.r.) la Wiesbaden”, a…

- Primii dintre cei 2.000 de militari americani destinați Poloniei și Romaniei au sosit vineri la o baza a forțelor aeriene americane din Wiesbaden, langa Frankfurt, potrivit Comandamentului European al Statelor Unite (EUCOM). Soldații din Corpul 18 Aeropurtat de la Fort Bragg din Carolina de Nord au…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat miercuri decizia SUA de a desfasura trupe suplimentare în Polonia, România si Germania."Acesta este un semnal puternic al angajamentului american si vine pe lânga alte contributii recente americane la securitatea…

- Presedintele american Joe Biden a cerut Pentagonului sa desfasoare peste 3.000 de militari pentru consolidarea apararii aliatilor europeni, intr o prima miscare majora a fortelor SUA in contextul tensiunilor militare cu Rusia asupra Ucrainei, au declarat oficiali americani citati miercuri de Wall Street…

- Presedintele american Joe Biden a cerut Pentagonului sa desfasoare peste 3.000 de militari pentru consolidarea apararii aliatilor europeni, intr-o prima miscare majora a fortelor SUA in contextul tensiunilor militare cu Rusia asupra Ucrainei, au declarat oficiali americani citati miercuri de Wall Street…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus, miercuri, intr-un interviu pentru NTV, ca l-a invitat pe președintele rus Vladimir Putin in Turcia in baza unei propuneri de a gazdui ambele parți pentru a gasi o cale catre pace, adaugand ca se așteapta la un raspuns de la Moscova, informeaza Reuters,…

- Joe Biden anunța creșterea prezenței militare americane in Romania și in Polonia in plina escaladare a tensiunilor cu Rusia pe tema Ucrainei. Armata SUA, in prag de razboi cu Rusia, a fost „invinsa“ in țara noastra de scumpirea galopanta a energiei. Ce se intampla acum și de ce au fost nevoiți șefii…

- Kremlinul a anunțat marți ca nu se așteapta ca discuția virtuala ce va avea loc între președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Joe Biden în privința Ucrainei sa aiba vreun rezultat însa a facut un apel la calm, în pofida masarii de trupe rusești la granița, relateaza…