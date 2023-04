Stiri pe aceeasi tema

- ''De prea mult timp joaca murdar. Isi foloseste puterea pentru a se imbogati'', asa-l descrie pe premierul conservator ungar Viktor Orban aplicatia de inteligenta artificiala ChatGPT, careia un eurodeputat german din grupul Verzilor i-a cerut sa compuna un text de muzica rap despre coruptia din Ungaria,…

- Sam Altman, directorul general al OpenAI, compania care a dezvoltat controversata aplicație de inteligența artificiala ChatGPT destinata consumatorilor, a avertizat ca tehnologia vine cu pericole reale, pe masura ce remodeleaza societatea, noteaza The Guardian. Altman, in varsta de 37 de ani, a subliniat…

- Premierul Romaniei are un consilier robot. El se numește ION și arata ca o oglinda. Are capacitatea de a capta rapid și automat opiniile și chiar doleanțele cetațenilor, folosind informații disponibile in spațiul public. Robotul a fost creat de un grup de cercetatori romani.

- Americanul Joe Avery, un fotograf popular de pe Instagram, unde are peste 25.000 de urmaritori, a recunoscut ca este un șarlatan. Portretele sale perfecte sunt ale unor oameni care nu exista și au fost generate de inteligența artificiala, scrie portalul de arta Ars Technica . AI, inteligența artificiala,…

- ChatGPT arata ca inteligenta artificiala a devenit incredibil de avansata si ca este ceva pentru care ar trebui sa ne ingrijoram cu totii, potrivit miliardarului Elon Musk, care a spus ca "Unul dintre cele mai mari riscuri pentru viitorul civilizatiei este inteligenta artificiala", relateaza CNBC. Musk…

- Musk a facut aceasta declaratia participantilor la Summitul Guvernamental Mondial din Dubai, la scurt timp dupa ce a mentionat dezvoltarea ChatGPT. ”Este atat pozitiva, cat si negativa si are o mare, mare perspectiva, o mare capacitate”, a spus Musk. Dar, el a subliniat ca ”odata cu asta vine un mare…

- ”Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum poate duce uneori la ceva ce numim halucinatii. Acest lucru se exprima in asa fel incat o masina sa ofere un raspuns convingator, dar complet inventat”, a declarat Prabhakar Raghavan, vicepresedinte senior la Google si seful Google Search,…

- Acțiunile Google au scazut miercuri cu 7,44%, evaporand aproape 100 de miliarde de dolari din capitalizarea companiei, dupa ce Bard – chatbotul de inteligența artificiala lansat de Google – a dat un raspuns greșit, scrie Reuters.Google a postat pe Twitter cum poate fi folosit sistemul sau. Clipul arata…