Primele reparații majore în Piața Iosefin după 11 ani de la inaugurare Societatea Piețe S.A. a realizat primele reparații in Piața Iosefin, dupa 11 ani de la inaugurare, ca urmare a lucrarilor de modernizare. Intervențiile care au fost facute au un impact uriaș, schimband aspectul acestei piețe din Timișoara. Acestea au constat in repararea și vopsirea pavimentului, precum și zugravirea pereților din sectorul dedicat producatorilor agricoli. De […] The post Primele reparații majore in Piața Iosefin dupa 11 ani de la inaugurare appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

