- Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, suspectat de DNA ca a aranjat concursuri de angajare in minister, a anunțat joi, pe Facebook, ca iși da demisia din funcție și se „autosuspenda” din PSD, dar susține ca nu a savarșit nicio fapta de natura penala sau de corupție și le cere deputaților sa voteze…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, transmite ca a luat act de anunțul demisiei lui Adrian Chesnoiu din funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu renunța la funcție dupa ce procurorii DNA au cerut, joi, ridicarea imunitații sale parlamentare. Adrian Chesnoiu iși va da demisia din toate funcțiile pe care le ocupa atat in Parlament, cat și in partid. DNA a cerut inceperea urmaririi penale pe numele ministrului…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, joi, ca prețul carburanților va fi compensat cu 50 de bani pe litru, timp de 3 luni. Jumatate din aceasta suma va fi decontata de la buget. Compensarea se va aplica direct la pompa și va aparea și pe bonul fiscal. „Masura a fost adoptata și de alte țari, implica […]…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut o intrevedere cu seicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presedintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), cu care a discutat despre diversificarea resurselor de aprovizionare cu petrol si gaze, in contextul situatiei tensionate din regiunea Marii Negre.Potrivit unui comunicat transmis…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, luni, referindu-se la variola maimutei, ca recomandarea de precautie in alegerea partenerilor trebuie sa ramana in vigoare pentru ca lucrurile sa fie tinute sub control. „As vrea sa fac si eu o clarificare pentru ca eu am dat un interviu catorva colegi…

- Premierul Nicolae Ciuca, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, au facut, marti, o vizita oficiala in Ucraina. Nicolae Ciuca s-a intalnit cu Volodimir Zelenski, cu premierul Ucrainei si cu presedintele Radei Supreme. ”Prim-ministrul Romaniei Nicolae-Ionel…

