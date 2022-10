Primele informații din raportul medico-legal legate de moartea lui Nosfe: infarct la doar 37 de ani Moartea artistului a venit ca un fulger și pentru colegii de breasla, dar și pentru fani. Soția lui este cea care a chemat ambulanța cand a vazut ca artistul se simte din ce in ce mai rau. Cantarețtul a acuzat dureri in piept și stare de rau inclusiv la concertul pe care l-a susținut cu doar cateva ore inainte de moarte. Nosfe a lasat in urma o soție și o fetița de 7 ani. Sicriul cu cu trupul neinsuflețit al lui Nosfe a fost depus la Biserica Izvorul Tamaduirii din Dumbraveni. Fanii au venit rand pe rand sa-și ia adio de la celebrul artist.La biserica au mers și colegii artistului care au explicat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

