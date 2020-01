Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat s-a aruncat cu fiica sa de 3 luni si jumatate in brate, de la etajul 10 al unui bloc din Brasov. Un barbat, in varsta de 37 ani, impreuna cu fiica sa, in varsta de 3 luni si jumatate s-ar fi aruncat de la etajul 10 al unui bloc situat pe str. Carpatilor din municipiul Brasov.…

- Un barbat in varsta de 37 de ani din Brașov s-a aruncat, joi dimineața, de la etajul 10 al unui bloc, ținandu-și in brațe copila de cateva luni. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva, transmite Mediafax.

- Potrivit primelor informații, in apartament era și soția acestuia, dar și un alt copil al cuplului.Incidentul s-a petrecut in jurul orei 7:30 și a fost sesizat prin apel la numarul unic de urgența 112 de un vecin.Cauzele producerii tragediei sunt, momentan, necunoscute.

- Matteo este in culmea fericirii dupa ce a devenit tatal unei fetițe, pe care o va boteza Mia. Luni, dis de dimineața, acesta s-a prezentat la maternitatea privata unde iubita lui a nascut, pentru a-și lua acasa fetele. Artistul, extrem de emoționat, ne-a dat primele declarații de pe scarile spitalului.Deși…

- Scene halucinante au avut loc marți dimineața, la o școala din Dobrogea, unde un copil in varsta de 12 ani a vrut sa se sinucida aruncandu-se in gol de la etajul școlii in care invața.

- Anca Serea și Adi Sina s-au mutat in casa noua, impreuna cu cei șase copii ai lor. Vedeta, care a nascut in urma cu trei luni o fetița, a facut publice imagini din noua casa, anunțand oficial ca și-au schimbat adresa.Deși locuiau intr-o casa destul de spațioasa, Anca Serea șiAdi Sana au decis, dupa…

- Doi padurari de la Ocolul Silvic Bocșa, județul Caraș-Severin, aflați, din primele informații, la braconaj, s-au impușcat accidental, unul dintre aceștia fiind grav ranit in zona feței.Citeste si: VIDEO Imagini absolut ȘOCANTE din vasul in care 14.000 de oi au fost LASATE captive vreme de…