Stiri pe aceeasi tema

- Antena Stars vine cu o noua surpriza, in aceasta vara, pentru telespectatori. Emisiunea ”Cool Summer Nights”, care va debuta din 30 iulie, de la ora 20.45, si va fi difuzata in fiecare zi, de luni pana vineri, ii va avea ca prezentatori pe indragitul cantaret George Papagheorghe, cunoscut de public…

- Jorge revine pe micul ecran, in calitate de prezentator al emisiunii “Cool Summer Nights“, o emisie de vara ce va incepe in curand pe Antena Stars. Cunoscutul cantaret Jorge va fi gazda emisiunii si abia asteapta sa ii incante pe oameni si sa intre in casele lor in fiecare seara! Artistul nu va fi singur,…

- Oana Lis a vorbit in exclusivitate pentru "Star Magazin" de la Antena Stars despre starea de sanatate a lui Viorel Lis. Dupa ce a anuntat ca sotul sau nu mai poate sa vorbeasca, Oana Lis a explicat exact cu ce probleme se confrunta fostul edil.

- Fiul Mihaelei Borcea, primele declarații despre relația cu mama lui Angelo, fiul mai mic al fostei soții a lui Cristi Borcea, a vorbit pentru prima data intr-o emisiune tv. “Nu m-am gandit ce fac pe viitor, probabil o sa urmez business-urile familiei. M-am inspirat si de la Patrick. Cu Patrick ne mai…

- Cristi Minculescu, primele declarații dupa ce a decis sa se retraga din trupa Iris. Artistul a fost invitat in cadrul emisiunii “Rai, da’buni”, unde a explicat de ce a luat aceasta decizie și ce vrea sa faca in continuare. Cristi Minculescu a prezentat și noua denumire a trupei, Nationala de Rock, nume…

- Telespectatorii sunt cu sufletul la gurE in axteptarea premierei emisiunii "Te iubesc de nu te vezi". Gabriela Cristea este nerEbdEtoare sE revinE pe micul ecran, in fata fanilor sEi, astfel cE a pus la cale tot ce mai trebuia pentru ca editia de maine sE fie una perfectE.

- Gabriela Cristea a trecut printr-un moment tulburator și greu de descris in cuvinte. Indragita prezentatoare TV a pierdut o sarcina și a preferat sa pastreze discreția in privința acestui subiect delicat. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au impreuna o fetița minunata, pe nume Bella Victoria Margot, care…

- Gabriela Cristea, primele declarații despre sarcina pe care a pierdut-o și despre care nu a vrut sa vorbeasca. Eveneimentul neplacut a avut loc in urma cu ceva timp, inainte ca vedeta sa devina mama unei fetițe superbe. Gabriela și Tavi Clonda au vorbit in direct la Antena Stars despre noul proiect…