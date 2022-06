Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte, Igor Dodon, a fost adus de mascații de la CNA in fața judecatorilor, la Judecatoria Ciocana, noteaza Noi.md cu referire la Protv. Magistrații urmeaza sa examineze demersul procurorilor anticorupție privind aplicarea masurii preventive sub forma de arest pentru 30 zile, in privința…

- 13 cu noroc: Romania este in finala Eurovision 2022! wrs a impresionat pe scena arenei Pala Olimpico și s-a calificat fara emoții in finala Eurovision Song Contest. Intrat in concurs de pe poziția cu numarul 13, reprezentantul Romaniei, alaturi de echipa de dansatori – Ruxandra Timoașca, Vivienne Meida…

- Weekend-ul acesta, Radu Valcan și Adela Popescu și-au botezat cel de-al treilea copil. Dupa ce a postat primele imegini de la frumosul eveniment, prezentatorul de la Insula iubirii a facut și primele declarații despre creștinarea fiului sau și petrecerea de dupa.

- Alina Sorescu și soțul ei, Alexandru Ciucu, au format, ani la rand, unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz-ul autohton. Mai nou, dupa ce s-a aflat in presa despre faptul ca divorțeaza, cantareața a ales sa le transmita fanilor, cat și cunoscuților un mesaj. E vorba despre o prima reacție…

- Mama uneia dintre cele doua fete care ar fi fost sechestrate de catre frații Tate in vila lor din Voluntari e șocata de cele intamplate. Femeia a venit intr-un suflet la casa barbaților dupa ce a aflat de ce s-a intamplat.

- Jurnalistul Victor Ciutacu a postat pe Facebook un text ironic dupa ce fostul președinte Traian Basescu a facut primele declarații publice dupa decizia ICJJ privind colaborarea cu Securitatea și externarea din spital. Ciutacu subliniaza ca totul e un spectacol de neratat, specific Romaniei. Fii…

- Ioana Simion l-a iertat din nou pe Ilie Nastase și a renunțat la divorț. Soția fostului mare jucator de tenis a facut primele declarații despre alegerea pe care a facut-o, avand in vedere ca in urma cu un an a avut loc o situație trasa la indigo. In urma cu 5 luni, Ioana Simion anunța divorțul de Ilie…

- Incendiu puternic in Capitala! Studiourile artiștilor a fost cuprinse in flacari, iar pompierii s-au luptat minute bune pentru stingerea incendiul. Madalina Miu a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca focul ar fi pornit de la un scurtcircuit.