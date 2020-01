Stiri pe aceeasi tema

- Avionul Boeing 737-800 al companiei ucrainene International Airlines care s-a prabusit miercuri la Teheran a incercat sa se intoarca dupa ce s-a descoperit ca avea o problema, a transmis Organizatia Aviatiei Civile (CAO) din Iran, care a mai precizat intr-un raport preliminar ca aeronava era in flacari…

- "Avionul a disparut de pe radare la momentul cand a atins o altitudine de 2.400 de metri. Pilotul nu a transmis niciun mesaj radio privind circumstante neobisnuite", a precizat CAO in primul sau raport al anchetei preliminare, publicat in noaptea de miercuri spre joi pe pagina sa de internet."Avionul,…

- Ucraina trimite o echipa de ancheta privind prabusirea avionului la Teheran Foto: airbus.com/aircraft/passenger-aircraft. Ucraina va trimite o echipa de ancheta în Iran pentru a investiga circumstantele prabusirii avionului de linie Boeing 737-800, operat de o companie aeriana…

- Ambasada Ucrainei in Iran a renuntat la o mentiune initiala conform careia accidentul avionului Boeing-737 al companiei Ukraine International Airlines prabusit langa Teheran a fost provocat de o problema la motorul aeronavei, transmite Reuters.

- Avionul care s-a prabușit in Iran a fost cuprins de flacari in timpul zborului, iar incendiul s-a declanșat din cauza cantitații mari de combustibil folosita de regula in momentul decolarii. Asta a explicat Sorin Stoicescu, expert in aviație, care a vorbit in timpul emisiunii „Adriana Nedelea la FIX”…

- Televiziunea de stat iraniana a anuntat miercuri ca cel putin 80 de ‘teroristi americani’ au fost ucisi in atacurile ce au implicat 15 rachete lansate de Teheran asupra unor tinte americane din Irak, adaugand ca niciuna dintre rachete nu a fost interceptata, transmite Reuters. Televiziunea de stat,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a facut apel luni la Iran sa se abtina de la "noi violente si provocari", la finalul unei reuniuni extraordinare a ambasadorilor Aliantei Nord-Atlantice pe tema crizei dintre Washington si Teheran, relateaza AFP, DPA si Reuters."La reuniunea noastra…

- Iranul a anuntat duminica o noua diminuare a angajamentelor asumate prin acordul nuclear international incheiat in 2015, renuntand si la ultima restrictie din acest acord pe care inca o mai respecta, si anume limitarea numarului de centrifuge, informeaza agentiile Reuters si DPA. Iranul…