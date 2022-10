Stiri pe aceeasi tema

- Primele inspectii efectuate saptamana aceasta de catre autoritatile suedeze la locul scurgerilor de gaze naturale din gazoductele Nord Stream 1 si 2, in Marea Baltica, „consolideaza suspiciunile de sabotaj”, prin „detonari” care au cauzat „pagube importante”. Anunțul a fost facut joi de parchetul suedez,…

- Russia‘s Gazprom said on Monday that gas had stopped leaking from three ruptured Nord Stream gas lines under the Baltic and that it might be possible to resume pumping through the remaining single line, according to Reuters. In a statement, it said the pressure in the three lines had stabilized and…

- Oamenii de știința norvegieni au depistat cantitați mari de metan in aer in urma exploziilor de la gazoductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2 din Marea Baltica. „Unele calcule preliminare pe care le-am facut arata ca vorbim despre multe mii de tone de metan care au fost eliberate”, a declarat pentru…

- EU leaders will discuss next week what the bloc has denounced as sabotage on the subsea Nord Stream gas pipelines, an EU official said on Thursday, adding that the incident had changed the nature of the conflict in Ukraine fundamentally, according to Reuters. As gas continued to spew into the Baltic…

- Garda de coasta suedeza a descoperit o a patra scurgere de gaz pe conductele avariate ale gazoductului Nord Stream, a declarat un purtator de cuvant al garzii de coasta pentru ziarul Svenska Dagbladet, potrivit Reuters. „Doua dintre aceste patru sunt in zona economica exclusiva a Suediei”, a declarat…

- Un important om de afaceri din Germania, Karl-Peter Griesemann, se afla la bordul avionului privat care s-a prabușit in Marea Baltica, a anunțat, luni, compania sa, Quick Air, citata de Reuters. Alaturi de acesta s-ar fi aflat și membri familiei sale. Avionul, un Cessna 551 inmatriculat in Austria,…

- Un avion privat de tipul Cessna 551 s-a prabusit, duminica seara, in Marea Baltica in largul coastelor Letoniei, au anuntat serviciile de urgenta suedeze, dupa ce NATO a ridicat de la sol avioane de vanatoare pentru a monitoriza aparatul ce zbura intr-un mod neobișnuit, transmite Reuters. Conform datelor…

- Aprovizionarea cu gaze a Germaniei este in prezent asigurata, dar situatia este tensionata si nu poate fi exclusa o inrautatire a situatiei, a afirmat autoritatea de reglementare a retelei, dupa ce grupul rus Gazprom a oprit livrarile prin conducta Nord Stream 1, transmite Reuters. Rusia a suspendat…