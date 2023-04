Primele căpșuni moldovenești vor apărea în vînzare în săptămîna Paștelui Vor reuși sa se coaca primele capșuni moldovenești (capșuni de gradina) pina la sarbatorile de Paști? Au existat indoieli cu privire la acest lucru din cauza celor doua valuri de frig de la sfirșitul lunii martie și inceputul lunii aprilie. Cu toate acestea, potrivit Asociației producatorilor de pomușoare ”Pomușoarele Moldovei”, unii producatori de capșuni timpurii de sera au decis sa incalzea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

