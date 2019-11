Stiri pe aceeasi tema

- Afacerile primelor 30 de companii care includ actionariat romanesc vor depasi, in acest an, nivelul cumulat de 180 de miliarde de lei, cifra dubla fata de cea inregistrata in urma cu 10 ani, se estimeaza intr-o analiza realizata de catre specialistii Frames. Comparativ, la nivelul anului…

- De la extragerea si prelucrarea petrolului, la comert, transporturi, energie si telecomunicatii, cele mai importante business-uri duc economia nationala, dupa 30 de ani de capitalism, la cel mai ridicat nivel de dezvoltare din istorie. Afacerile primelor 30 de companii care includ actionariat…

- De la extragerea și prelucrarea petrolului, la comerț, transporturi, energie și telecomunicații, cele mai importante business-uri duc economia naționala, dupa 30 de ani de capitalism, la cel mai ridicat nivel de dezvoltare din istorie. Afacerile primelor 30 de companii care includ acționariat romanesc…

- Un urias proiect de aproape trei miliarde de euro: Moscova a inaugurat joi primele doua linii ale unei noi retele de trenuri interurbane ce leaga periferiile de centru si care ar urma sa reduca teribilele ambuteiaje ce afecteaza capitala rusa, informeaza AFP. Aceste noi trenuri, prezentate…

- Banca Transilvania a realizat in primele noua luni un profit net de 1,38 miliarde lei in primele noua luni, in crestere cu peste 41,47%, in timp ce Grupul Banca Transilvania a realizat un rezultat net de 1,56 miliarde lei, mai mare cu 26,4% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit raportului…

- Top 10 companii cu capital german prezente in Romania include patru lanturi de retail, astfel ca acest sector este cel mai bine reprezentat din punct de vedere numeric, potrivit unei analize realizate de expertii KeysFin cu ocazia sarbatoririi Zilei Unitatii Germane, care arata ca, insumat, primele…

- Mirela Calugareanu a afirmat și ca se insista pentru modernizarea și reformarea instituției pe care o conduce, scrie antena3.ro. Citeste si TAXA AUTO 2019: Vesti bune de la ANAF pentru toti soferii "Suntem pe un trend pozitiv. Incasarile din primele opt luni ale acestui an sunt cu peste…

- Exporturile au crescut cu 2,1% in primele sapte luni, la 40,73 miliarde euro, iar importurile cu 5,8%, la 50,2 miliarde euro, comparativ cu perioada ianuarie-iulie 2018, arata datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS). ”Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in perioada…