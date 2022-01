Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a depistat primele 12 cazuri de infectare cu tulpina Omicron, a anuntat duminica inspectorul medical sef bulgar, Anghel Kuncev, transmit BTA si Reuters, potrivit Agerpres . Unsprezece cazuri provin din Capitala si unul din regiunea Sofia. „Avem confirmata noua varianta (Omicron) in esantioanele…

- Anvisa a informat intr-un comunicat ca "va trimite in laborator pentru confirmare testele" unui cuplu de brazilieni, dupa "o identificare preliminara" a variantei detectate pentru prima data in Africa de Sud in probele acestor doua persoane.Barbatul se intorsese, singur, pe 23 noiembrie la Sao Paulo…

- Olanda a confirmat duminica 13 cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului in randul celor 61 de pasageri testati pozitiv la COVID-19 dupa ce au sosit vineri cu doua zboruri din Africa de Sud, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Noua varianta de coronavirus Omicron a continuat sa se raspandeasca in intreaga lume duminica, doua cazuri fiind depistate in Australia, chiar daca mai multe țari au incercat sa se izoleze impunand restricții de calatorie, scrie Reuters.

- Un prim caz suspect de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului a fost detectat in Germania la o persoana intoarsa recent din Africa de Sud, au anuntat sambata autoritatile regionale din landul Hessa, in centrul țarii.

- Doua cazuri de infectare cu Omicron, noua varianta a coronavirusului SARS-CoV-2, au fost depistate in Marea Britanie, a anuntat sambata ministrul sanatatii, Sajid Javid, transmit Reuters si AFP, preluate de Agerpres.

