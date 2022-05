Stiri pe aceeasi tema

- Moldova și Ucraina se numara printre țarile care s-au calificat in finala concursului Eurovision, ediția cu numarul 66, in urma primei semifinale de marți seara de la Torino. Cele 17 tari reprezentate pe scena au fost Albania, Letonia, Elvetia, Slovenia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Lituania,…

- Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a avut o intrevedere cu Ministrul Finanțelor și Secretarul de Stat al Islandei. Oficialii au discutat procedurile de aderare a Republicii Moldova la Asociatia Europeana a Liberului Schimb (EFTA) din care fac parte Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia. {{613715}}Oficialii…

- Prima semifinala a concursului Eurovision, ediția cu numarul 66, are loc in seara aceasta la Torino, in Italia. 17 țari vor urca urca pe scena, printre acestea și reprezentanții Ucrainei, dar și ai Republicii Moldova. Concursul poate fi urmarit pe TVR 1 de la ora 22.00. Cele 17 tari care vor fi reprezentate…

- In ziua de 4 Aprilie 1949, douasprezece națiuni – Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Belgia, Olanda, Danemarca, Italia, Luxemburg, Norvegia, Islanda, Canada și Portugalia, au semnat Tratatul Nord Atlantic, punand bazele NATO. Citește și: Nicolae al Romaniei lanseaza albumul “Bunicul meu, regele…

- Republica Moldova și Elveția ar urma în curând sa semneze un acord de liber schimb, pentru a elimina taxele vamale și a deschide piața elvețiana pentru produsele moldovenești. Despre aceasta a anunțat președintele elvețian, Ignazio Cassis, în cadrul întrevederii cu președinta…

- Dupa ce numarul cazurilor de COVID a inceput sa creasca in Europa, autoritatile din Romania au de gand sa reintroduca unele restrictii COVID, pentru a evita un val mare de imbolnaviri. Potrivit unor informații obținute pe surse de Romania TV, in acest moment sunt discuții pentru reintroducerea unora…

- Statele Unite livreaza avioane de lupta F-16 catre Polonia, care, apoi, le va ceda Ucrainei. Informația in acest sens a fost confirmata, in ceea ce privește intenția parții americane, de secretarul de stat Antony Blinken. Secretarul de stat Blinken a facut aceasta declarație cu prilejul vizitei sale…

- Prețul carburanților la pompa continua sa creasca simțitor, iar un litru de benzina în țara noastra a depașit pragul de 24 de lei. Într-o analiza a prețului la benzina în 45 de țari de pe continentul european, Republica Moldova se situeaza pe locul 7, la cel mai mic preț pentru…