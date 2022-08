Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul auto japonez Honda și compania sud-coreeana LG Energy Solution au anunțat luni ca vor investi impreuna 4,4 miliarde de dolari pentru a construi o fabrica de baterii pentru mașini electrice in Statele Unite, care va alimenta exclusiv fabricile Honda din aceasta țara. Construcția ar trebui…

- „Am predat amplasamentul catre constructor pentru obiectivul Teren de sport Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”. Principalele lucrari ce vor fi realizate in cadrul proiectului sunt: teren de handbal cu suprafața de joc din tartan, cu alei pietonale din dale de beton prefabricate; marcaje suprafața de…

- Social OCPI Teleorman: Incep lucrarile de cadastru in noua comune din județ august 3, 2022 08:33 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Teleorman anunța inceperea lucrarilor de cadastru in noua comune din județul Teleorman. Lucrarile de inregistrare sistematica a proprietaților in sistemul…

- Astazi, 1 august 2022, am predat amplasamentul constructorului si am emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru realizarea proiectului „Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructura educaționala in Deva, Aleea Viitorului nr. 9, in vederea modernizarii și echiparii infrastructurii…

- Primarul comunei Campineanca, Tudorel Ivan, a anunțat ca lucrarile la noul sediu al primariei se apropie de finalizare. Lucrarile sunt executate de Asocierea Lancris Prod SRL și Hugebo SRL care a caștigat licitația organizata pe SEAP. Construcția are regim de inalțime P+1, o suprafața construita de…

- Lucrarile la cele doua blocuri de locuințe sociale care se construiesc pe strada Rogojeștilor din orașul Siret se executa intr-un ritm alert, a anunțat primarul Adrian Popoiu. El a aratat ca locuințele sociale existente pana acum in Siret erau improprii, fiind amenajate in cladiri vechi care au avut…

- La data de 8 iunie a.c., in jurul orelor 15.00, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Carei au fost sesizați de catre o femeie despre faptul ca, la sediul unei societați comerciale de pe raza municipiului Carei, o femeie de 27 de ani, domiciliata in comuna Cauaș, sat Ghenci, s-ar…

- Cei care locuiesc sau sunt nevoiți sa circule pe strada Avram Iancu, din Municipiul Aiud, sunt nevoiți sa suporte un adevarat coșmar, dupa ce CJ Alba a reziliat contractul cu Napoca SA, intrata in insolvența. Lucrarile nu pot fi reluate la aceasta strada pana la cand un nou constructor va prelua amplasamentul.…