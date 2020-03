Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ploi și vant puternic, incepand de marți, ora 18.00, pana joi, 5 martie, ora 6.00. In intervalul menționat, la inceput in regiunile vestice și sud-vestice, apoi și in cele centrale, temporar va ploua și, indeosebi prin acumulare in zonele deluroase și montane,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare in care avertizeaza ca pana joi dimineața va ploua și se vor semnala descarcari electrice. Vantul va sufla la munte cu 80 - 90 km/h.Incepand de marți de la ora 18 pana joi la ora 6, la inceput in regiunile vestice și sud-vestice, apoi…

- Vantul puternic a smuls un acoperiș al unei anexe aflata in comuna Lelești, la Bumbești Jiu au cazut mai multe bucați de construcție de la acoperișurile a doua blocuri, iar la Ranca mai multe bucați de tabla din acoperișul unei pensiuni au cazut. „Din pacate, atenționarile emise de Administrația…

- In urmatoarele doua zile, vantul va prezenta intensificari semnificative in cea mai mare parte a tarii, dar preponderent in zona de munte, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie. Maine dimineata intra in vigoare o atentionare meteo COD GALBEN, valabila pentru zona de munte a judetelor Suceava,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineata, o avertizare Cod rosu de viscol puternic, valabila in zona de munte a judetelor Caras-Severin si Hunedoara. Potrivit meteorologilor, pana la ora 8:00, in cele doua judete, la o altitudine de peste 1.800 de metri, se va semnala viscol puternic,…

- Codul roșu de vreme rea emis de Administrația Naționala de Meteorologie a facut ca autoritațile din Buzau sa decida inchiderea școlilor pentru ziua de joi, 6 februarie. „Am luat aceasta decizie pentru ca nu putem risca. Sunt mulți elevi care fac naveta, iar vantul puternic deja creeaza probleme, pot…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, valabila pana pe 16 februarie. Dupa temperaturi de primavara, chiar si 20 de grade in sudul tarii, iarna se intoarce in forta. Specialistii anunta in perioada 5-9 februarie un episod de iarna…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben de vant puternic. Prima alerta este valabila incepand din aceasta seara, de la ora 18.00, pana duminica dimineața la ora 6.00. „Vantul va avea intensificari, cu viteze la rafala in general de 65…75 km/h, iar la altitudini mai…