Primarul unui oraș ucrainean le cere locuitorilor să plece, dacă vor să trăiască Primarul din Mykolaiv, Alexander Senkevich, a declarat ca situația din oraș este grava din cauza bombardamentelor constante ale rușilor și a indemnat cetațenii sa se evacueze catre zone mai sigure. „Situația generala este foarte proasta. Suntem bombardați zilnic. In total, 111 persoane au murit pana in prezent. Una dintre ei este un copil. De asemenea, avem 502 raniți, inclusiv 6 copii. Ne bombardeaza aproape in fiecare zi cu diferite tipuri de bombe. Aproximativ 80% dintre ele sunt de tip cluster. Adica, mai multe sisteme de rachete de lansare, cum ar fi „Smerch” sau „Uragan”… Recomand tuturor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tamila Tacheva, reprezentant permanent al președinției ucrainene in Crimeea, face acuzații grave la adresa rușilor. Oficialul afirma ca aceștia tortureaza cetațenii ucraineni. Cel puțin 600 de persoane ar fi inchise, in opinia sa, in subsoluri din orașul Herson și din imprejurimi și supuse torturii…

- Ofensiva rusa asupra orașelor strategice din Ucraina nu doar ca e in continuare de actualitate, dar s-a și intensificat. In Severodonețk, orașul din estul Ucrainei, situația ramane critica pentru forțele ucrainene. Dupa cum a declarat Volodimir Zelenski, in obișnuitul sau discurs nocturn pe Telegram:…

- Ocupantii rusi au transformat un supermarket dintr-un cartier din Mariupol, oras-port la Marea Azov, in regiunea Donetk, intr-un fel de groapa de gunoi pentru cadavre, aici fiind aruncate trupurile care au fost scoase de ape din morminte. Acestea au ieșit din morminte cand noile autoritati proruse…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat joi ca fara PSD nu ar fi existat plafonarea preturilor la energie si gaze. „O prioritate majora a noastra a fost sa protejam populatia si companiile de scumpirile provocate de cresterea preturilor la energie si combustibil, preturi care au antrenat scumpiri…

- Președintele francez Emmanuel Macron a sugerat Ucrainei sa renunțe la o parte din pamantul sau pentru a ajunge la un acord de pace cu Rusia, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat televiziunii italiene. Vorbind la postul public RAI, Zelenski a raspuns la o intrebare…

- Sfintele Sarbatori de Paste sa aduca locuitorilor comunei Buciumi, angajaților primariei, dar și colaboratorilor noștri liniste in suflet, multa bucurie, sanatate, fericire si puterea de a darui si ajuta semenii.Hristos a Inviat!Eugen LAZAR, Primarul comunei Buciumi Acest articol Eugen LAZAR, Primarul…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, susține ca in capitala tariful pentru calatoriile cu transportul public e cel mai ieftin decat in orice oraș din țara, iar la abonamente majorarea va fi de maxim 70 de bani. „6 lei este nu pentru clientul fidel a Regiei Transport Electric și Parcului Urban de Autobuze,…

- Fortele ruse au recurs la bombardiere cu raza lunga de actiune pentru a ataca Mariupolul, folosind pentru prima oara acest tip de dispozitiv de la inceputul razboiului, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Ministerului ucrainean al Apararii, Oleksandr Motuzianik, citat de EFE. „Pe 14 aprilie, doua…