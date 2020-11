Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, i-a demis marți din funcție pe directorii Administrației Domeniului Public, Poliției Locale și Direcției Investiții, potrivit unui comunicat de presa emis de Primarie. Motivele care au stat la baza acestei decizii sunt: incompetența in exercitarea funcției deținute,…

- La Politia Locala, director general era Ionut Deaconu, la ADP Sector 1 - Alin Vieru, iar la Directia de Investitii - Cosmin Marius Fodoroiu. Potrivit unei analize interne, aceste trei structuri se afla la originea unui deficit bugetar estimat la peste 700 de milioane de lei in acest an. "Situatia bugetara…

- Motivele care au stat la baza acestei decizii sunt: incompetența in exercitarea funcției deținute, lipsa de responsabilitate in cheltuirea banului public, achiziții suspecte și lipsa rezultatelor in beneficiul comunitații Sectorului 1. Primarul Timișoarei taie sporurile angajatilor care au lucrat…

- Directorii Administrației Domeniului Public, Poliției Locale Sector 1 și Direcției Investiții din cadrul Primariei vor fi demiși din funcție incepand de marți, anunța un comunicat al Primariei Sector 1, potrivit Mediafax. Motivele care au stat la baza acestei decizii sunt incompetența in exercitarea…

- "Stiu foarte bine cum s-a comunicat pana acum cu presa atunci cand jurnalistii solicitau informatii despre diverse contracte sau despre anumite achizitii nefundamentate. Gata! S-a terminat aceasta epoca. Am dispus aparatului de specialitate al primarului si tuturor subordonatelor primariei sa nu…

- „Astazi, in jurul orei 15: 45, Secția 4 Poliție a fost sesizata prin sistemul 112 cu privire la faptul ca un barbat, candidat al unui partid politic pentru funcția de consilier, ar fi fost vazut iesind din cladirea unde a funcționat un birou electoral al sectorului1, de catre mai mulți reprezentanți…

- Poliția Capitalei face cercetari dupa ce un barbat din Sectorul 1, implicat in numararea voturilor pentru primarie, a fost surprins de mai multe persoane cu peste 100 de procese verbale completate și ștampilate asupra sa. Potrivit unor surse Puterea.ro, este vorba despre Sorin Catalin Tomescu, unul…

- „Intrucat la acest moment, in județul Buzau, toate paturile destinate internarii acestei categorii de pacienți sunt ocupate, un numar de 142 pacienți confirmați pozitiv, asimptomatici sau cu simptomatologie ușoara, se afla in izolare la domiciliu”, transmit reprezentanții Direcției Sanitare Buzau. Situația…