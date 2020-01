Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu, primarul Timișoarei, a anunțat astazi pe pagina sa de Facebook ca a fost facut un pas important pentru ca proiectul unui nou stadion la Timișoara sa devina cu adevarat viabil. Potrivit edilului Compania Naționala de Investiții a dat ordinul de incepere a lucrarilor pentru elaborarea…

- Nicolae Robu a ținut sa ofere, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, noi detalii referitoare la ultimele sale postari de pe Facebook privind calitatea aerului. Astfel, primarul Timișoarei susține ca a facut acele date publice nu ca raspuns dat unor alte persoane, cu referire…

- Nicolae Robu a postat, astazi, un mesaj pe pagina sa de Facebook, in care susține ca respiram un aer curat in Timișoara. Asta dupa ce, in urma cu doua zile, Dominic Samuel Fritz, candidatul USR la Primaria Timișoara, anunța ca municipalitatea a platit degeaba o firma pentru a realiza un raport despre…

- Nicolae Robu continua sa fie foarte activ pe Facebook, unde le și raspunde destul de frecvent internauților care ii sesiseaza diferite probleme cu care se confrunta in Timișoara. Ieri, un cetațean i-a semnalat edilului-șef, printr-un comentariu, faptul ca „din centrul orașului pana in Calea Șagului,…

- Nicolae Robu, primarul Timisoarei, a initiat un sondaj de opinie pe Facebook, dupa ce a interzis difuzarea de manele in spatiul public. El intreaba cetatenii daca sunt de acord cu masura lui. ”Ieri am interzis interpretarea/difuzarea de manele in aer liber pe domeniul public in Timisoara, precum si…

- Legaturile dintre directorul de la Piețe SA Timișoara, Ioan Nasleu, cel cu care Nicolae Robu a fost, anul trecut, in concediu, in SUA, și liderul interlop Lucian Boncu a continuat și dupa momentul in care primarul Timișoarei anunța ca ”Ionuț” i-a promis ca nu mai are contacte cu aceștia. Va reamintim…

- Nicolae Robu a oferit noi detalii legate de Drumul Boilor, noua șosea care va lega Timișoara de Moșnița, unde lucrarile au inceput in aceasta vara. Potrivit primarului Timișoarei, s-au facut progrese importante pe acest șantier, dar nu a putut estima cand ar putea fi lucrarile finalizate. „Am fost pe…

- Nicolae Robu a lansat, sambata dimineața, sondajul cu numarul 88 din acest an, prin care, de fapt, ii informeaza pe fanii virtuali ca s-au terminat lucrarile in centru, ca s-a deschis șantierul la opera și ca sala polivalenta se va face la Timișoara, nu la Giroc. „Trei lucruri extrem…