- Piedone l-a demis pe șeful unui centru pentru minori pentru ca o fata de doar 15 ani este insarcinata.„O copila de 15 ani insarcinata = un șef demis. Sunt furios pe funcționarii care nu-și fac treaba!La Centrul de primire in regim de urgența “Cireșarii II”, loc unde NOI, PRIMARIA, ne angajam sa ingrijim,…

- Peste 300 de tone de deseuri au fost scoase din Lacul Fundeni in decurs de 5 zile, anunta luni Administratia Nationala ”Apele Romane” (ANAR).Continuam sa scoatem munti de gunoaie din lacul Fundeni. Chiar daca temperaturile crescute ne ingreuneaza activitatea, lucrarile de igienizare si decolmatare…

- La data de 29 iunie 2023, in jurul orei 18:20, politistii Serviciului Rutier Olt au depistat in trafic, pe Drumul Expres 12 DEx12 , in afara orasului Bals, un autoturism ce circula cu viteza de 204 km h, pe un sector de drum cu limita maxima de viteza de 120 km h. Ulterior, in jurul orei 19:00, politistii…

- Continuam seria informarilor pe tema privind „condițiile de calatorie in strainatate ale minorilor cetațeni romani”, raspunzandu-va la o intrebare frecventa pe care o primim pe canalele de comunicare ale instituției. Conform prevederilor art.2 alin. (2) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul pentru modificarea si completarea Legii 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, precum si pentru modificarea articolului 23 din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Initiativa…

- O copila de 17 ani de etnie roma a decedat saptamana trecuta de septicemie, dupa ce fatul pe care il purta in pantece a murit. Tragedie in orașul-stațiune Singeorz-Bai, unde o adolescenta de 17 ani, de etnie roma, a murit saptamana trecuta, dupa mai multe zile petrecute la terapie intensiva. Aceasta…

- Doi polițiști care patrulau pe un sector de drum in afara localitații Horia, jud. Neamț au dat o mana de ajutor unui grup de copii care au ramas in drum dupa o excursie de la Targu-Ocna. Mesajul Inspectoratului județean de Poliție Neamț ”*Alaturi de oameni* Aseara, in jurul orei 20:00, Ionuț și Lucian…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat ca in acest an iși vor deschide porțile 14 tabere cu sejur de zi și trei tabere in afara Chișinaului. Este vorba de „Poienița vesela”, „Alunelul” și „Cireșarii”. Ion Ceban a specificat ca prețurile urmeaza a fi anunțate in curand.