Primarul NICUȘOR DAN, prima coliziune serioasă cu polițiștii Purtator de cuvant al FSDPR, Christian Ciocan, ii transmite primarului Capitalei, Nicușor Dan, ca polițiștii de supun numai legii și șefilor ierarhici, nu primarului. Reacția vine dupa ce Nicușor Dan a spus ca polițiștii vor asigura ”masurile de carantinare in București”. S-au modificat SIMPTOMELE de COVID! Cum ne dam seama ca am fost infectați ”Politistii romani se subordoneaza numai Legii, sefilor ierarhici si sunt numai in slujba cetatenilor fata de care au depus Juramantul de Credinta Avand in vedere declaratiile domnului Dan Nicusor - in prezent ales primar general al municipiului Bucuresti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

