Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Vergil Chitac a semnat saptamana trecuta contractul pentru montarea a peste 1000 de camere de supraveghere in municipiul Constanta. Proiectul "Cresterea Sigurantei in Municipiul Constanta ndash; SAFE CITY 20 vizeaza implementarea unui sistem operational integrat de monitorizare, potrivit unui…

- Peste o mie de camere de supraveghere vor fi montate in municipiul Constanța, transmite primaria intr-un comunicat de presa. Inițiativa face parte din proiectul “Creșterea Siguranței in Municipiul Constanța – SAFE CITY 20” și are ca scop principal creșterea siguranței cetațenilor, susțin autoritațile.…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inițiat o licitație pentru procurarea unui sistem electronic de tarifare, care va impune taxarea șoferilor in funcție de durata calatoriei și distanța parcursa. Sistemul are ca scop asigurarea managementului, gestionarii și controlului…

- Valoarea totala a contractului dupa modificari este 13.714.166,13 lei fara TVA, adica peste 2,75 de milioane de euro, la cursul actual.SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta SA a modificat pretul contractului semnat pentru sistemul de supraveghere video control acces, cu servicii…

- Noua centura ocolitoare a municipiului Blaj: a fost semnat contractul pentru proiectare și execuție. Cand ar urma sa fie gata Noua centura ocolitoare a municipiului Blaj. Contractul de proiectare și execuție a variantei ocolitoare a municipiului Blaj, un proiect in valoare de peste 145 milioane de lei,…

- Consilierii USR au semnat astazi convocatorul pentru organizarea unei sedinte extraordinare in care se va decide constituirea Municipiului Constanta ca parte civila in dosarul DNA in care primarul Vergil Chitac este inculpat pentru fapte de coruptie. "Am semnat convocatorul pentru organizarea sedintei…

- Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta;Avand in vedere prevederile art. 133 alin. 2 lit. a , art. 134 alin. 1 lit. a , alin. 2 si alin. 5 din OUG nr.57 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;In temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. b din OUG nr. 57…

- DEFAZATI… In majoritatea comunelor din judetul Vaslui, primariile s-au apucat sa monteze statii de incarcare a masinilor electrice, desi niciun localnic nu are un astfel de autovehicul. Mai mult, in viitorul nu foarte indepartat, pe fiecare ulita va fi montata cate o camera de supraveghere, desigur,…