- In cadrul unei conferințe de presa susținuta de catre primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, acesta a menționat faptul ca susține inițiativa civica „Fara penali in funcții publice!”.Totodata primarul Catalin Cherecheș va demara inițiativa civica „Fara puturoși in funcții publice!” “Impreuna…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), a semnat initiativa cetateneasca a USR "Fara penali in functii publice", care vrea revizuirea Constitutiei in acest sens, dupa ce in luna mai a cerut amendarea voluntarilor care adunau...

- Primarul Constantei, Decebal Fagadau, a declarat, marti, ca nu a semnat initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice" pentru ca i se pare un demers fara "finalitate" si "substanta" si ca, dupa cum i-au spus unii avocati, ar fi neconstitutionala ingradirea pentru totdeauna a unui drept fundamental.…

- Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a semnat lista pentru campania inițiata de USR „Fara penali in funcții publice”. Inițiativa cetațeneasca și strangerea de semnaturi au ca scop propunerea de modificare a Constituției, in care sa fie stipulata interzicerea cetațenilor condamnați…

- Jurnalistul și politicianul roman Ionuț Popescu a relatat pe contul sau de socializare un dialog interesant cu un grup de tineri care l-au indemnat sa semnze pentru inițiativa cetațeneasca de schimbare a Constituției "Fara penali in funcții publice"!

- Artisti consacrati ai scenei romanesti au demarat, miercuri, o campanie de strangere de semnaturi pentru initiativa civica Fara penali in functii publice, initiativa ce vizeaza modificarea Constitutiei astfel incat titularii de condamnari penale definitive sa nu mai poata accede in functii si demnitati…

- Activistul Malin Bot, o voce cunoscuta in mediul on line pentru opiniile impotriva guvernarii PSD – ALDE, s-a aflat astazi Post-ul Activistul Malin Bot a strans semnaturi la Targoviște pentru inițiativa „Fara penali in funcții publice” apare prima data in Gazeta Dambovitei .